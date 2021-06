Coronavirus in Remscheid : Stadt will in ihren Praxen Kinder impfen

Sozialdezernent Thomas Neuhaus plant, in den städtischen Kinderarztpraxen zu impfen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Verwaltung will ihre neue Rolle in der medizinischen Versorgung nutzen, um Impfschutz für Familien zu organisieren. Der Zuspruch in den beiden Praxen in Lüttringhausen und Alt-Remscheid sei gut, sagt Dezernent Thomas Neuhaus.