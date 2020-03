Remscheid bereitet sich auf Coronavirus vor : Stadt startet Hygiene-Kampagne

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Remscheid Corona-Krisenstab: 2000 Plakate erklären, wie man Infektionen vorbeugt. Keine Absage von Großveranstaltungen.

Die Botschaft ist so banal wie wichtig: Regelmäßiges und gründliches Händewaschen mit Seife ist ein ganz zentraler Schutz gegen eine Übertragung des Corona-Virus, sagt Wibke Horning, eine von zwei Hygiene-Kontrolleurinnen der Stadt Remscheid. Mit Plakaten, die einfache Symbole und einen Text in vier Sprachen zeigen, bringt die Stadt diese Botschaft ab heute gut sichtbar an alle Schulen, Kitas, Sportstätten und anderen öffentlichen Einrichtungen an.

2000 Exemplare des Plakats wurden insgesamt geordert, berichtet Sozialdezernent Thomas Neuhaus, der zu dem in der letzten Woche einberufenen Krisenstab der Stadt gehört, im Gespräch mit unserer Zeitung. Mit der Bestellung von zusätzlichen 120 Seifenspendern wurden sichergestellt, dass das Händewaschen auch überall möglich ist. Die Erfahrung zeigt, dass die Füllung dieser Spender gerne entwendet wird. Dass die Schulen turnusmäßig gerade ihre Jahreslieferung an Seife und Handtüchern bekommen haben, trifft sich da gut.

Info Die Kontaktaufnahme zum Bürgertelefon Bürgertelefon Unter 0 21 91/ 16 20 00 ist das Service-Center von 7 bis 19 Uhr zu erreichen.

Krisenstab Verschiedene Abteilungen der Stadtverwaltung, Technische Betriebe, Feuerwehr und Polizei kommen einmal in der Woche zusammen.

Nachdem sich die ersten beiden Verdachtsfälle in dieser Woche nicht als Ansteckung mit dem Corona-Virus entpuppt haben, liegt der Fokus des Krisenstabs aktuell weiter auf der Information der Bürger. „Wir merken, dass die Besorgnis der Menschen wächst“, sagt Neuhaus. Zentrale Anlaufstelle für Bürgerfragen ist das Bergische Service-Center. Unter der Telefon-Nummer 0 21 91/16 20 00 erhalten Bürger zwischen 7 und 19 Uhr Antworten zu Ansprechpartnern und Verhaltensweisen.

Wie wichtig dieser Service ist, zeigt sich am vergangenen Wochenende, wo das gemeinsam Call-Center der drei bergischen Städte ausnahmsweise auch am Samstag und Sonntag zu erreichen war. Rund 300 Anfragen rund um das Coronavirus liefen dort aus Remscheid auf, berichtet Viola Juric, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Krisenstabs zuständig ist.

Ein Service, der unter anderem dem Gesundheitsamt ermöglichen soll, sich auf die echten Verdachtsfälle zu konzentrieren. Wibke Horning kam in der vergangenen Woche kaum weg vom Telefon, so viele Anrufe liefen bei ihr auf. Neben allgemeinen Fragen zum Virus meldeten sich Bürger, die von Problemen berichteten, bei ihrem Hausarzt einen Termin für einen Abstrich zu bekommen, mit dem eine mögliche Infektion ermittelt werden kann. Eine Botschaft dabei: Einzelne Ärzte hätten am Telefon eine Untersuchung in ihrer Praxis abgelehnt.

Das sei mittlerweile geklärt, berichtet Dr. Frank Neveling, der Leiter des Gesundheitsamtes, der im regelmäßigen Kontakt mit den Hausärzten steht. So seien einige Kollegen dazu übergegangen, am Ende der täglichen Sprechstunde eine spezielle Infektionssprechstunde anzubieten, sagt Neveling. Das mache Sinn, weil man zum einen die Patientengruppen so voneinander trennt. Zudem brauche das Anlegen der Schutzkleidung Zeit.

Neveling bewertet die Gefahr, die vom Virus ausgeht, nicht höher als die durch eine klassische Grippe und warnt davor, aus übertriebener Angst die Notaufnahme der Krankenhäuser aufzusuchen. Im schlimmsten Fall verhindere ein Patient mit einem normalen grippalen Infekt, dass ein schwer erkrankter Mitbürger rechtzeitig behandelt werden kann,