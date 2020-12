Coronavirus in Remscheid : Soldaten sollen in Haus Lennep helfen

Haus Lennep ist eine Alten- und Pflegeeinrichtung. Foto: Jürgen Moll

Lennep In dem von Corona-Infektionen stark betroffenen Alten- und Pflegeheim Haus Lennep sollen Soldaten der Bundeswehr die Mitarbeiter unterstützen. Das teilte die Diakonie Aprath als Träger der Einrichtung am Mittwoch mit.

Das Vorgehen ist mit der Stadt abgestimmt. Die Stadt wird die Bundeswehr kontaktieren. Angefordert werden sollen sechs Soldaten, sagte die Leiterin der Unternehmenskommunikation, Renate Zanjani, im Gespräch mit unserer Redaktion. „Wir hoffen, dass die Soldaten am Samstag da sind.“

Bei einer Genehmigung könnten die Soldaten zur Entlastung des Personals eingesetzt werden, heißt es weiter. Sie würden nicht direkt in der Pflege und Versorgung der Bewohner eingesetzt, sondern sollen mit Hintergrund und Support-Tätigkeiten entlasten. Gemeint ist die Vorbereitung von Mahlzeiten oder Versorgungsaufgaben in der Hausorganisation. Die Bundeswehrsoldaten sollen in das Sicherheitskonzept eingebunden werden und wie die Mitarbeiter der Diakonie in kompletter Schutzausrüstung arbeiten.

Dies geschieht vor dem Hintergrund einer weiterhin hohen Anzahl von positiv getesteten Bewohnern und Mitarbeitern, die sich am Mittwoch noch etwas erhöht hat. Demnach haben 63 Bewohner und Bewohnerinnen ein positives PCR-Testergebnis. Eine weitere Mitarbeiterin wurde positiv getestet, so dass sich die Zahl auf 32 Mitarbeiter erhöht hat. „Erfreulicherweise zeigen sich die Verläufe sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern als auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen überwiegend eher asymptomatisch“, schreibt die Diakonie.

Die Stadt hat mit der Unterstützung durch Soldaten der Bundeswehr in der Corona-Krise in den vergangenen Monaten gute Erfahrungen gemacht. Sie arbeiten im Gesundheitsamt in der telefonischen Kontaktnachverfolgung und sind in mobilen Abstrichteams unterwegs – auch in Pflegeheimen.