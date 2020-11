Coronavirus in Remscheid : Inzidenz-Wert sinkt unter 200

Diese Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: dpa/Niaid-Rml

Remscheid In Remscheid ist der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Anzahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, leicht gesunken – und zwar von 200,3 am Mittwoch auf 194,9 am Donnerstag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Aktuell befinden sich dem Gesundheitsamt zufolge 323 Bürger, die mit dem Coronavirus infiziert sind, in Quarantäne. Genau wie 1323 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Im Krankenhaus liegen 35 Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind – zehn davon auf der Intensivstation.

Neuinfektionen gibt es indes am Gertrud-Bäumer-Gymnasium (Klasse 8b, 5 Schüler) und an der Grundschule Goldenberg (Klasse 1c / OGS-Gruppe, 30 Schüler und eine OGS-Mitarbeiterin).