Coronavirus in Remscheid : Inzidenz-Wert sinkt auf 68,3

3362 Remscheider wurden bislang positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Sven Hoppe

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Corona-Neuinfektionen beschreibt, sinkt in Remscheid weiter – und zwar von 74,5 am Sonntag auf 68,3 am Montag, vermeldet das Gesundheitsamt.

Aktuell sind 119 Bürger mit dem Coronavirus infiziert. Sie befinden sich ebenso in Quarantäne wie 396 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.

25 Covid-Patienten liegen derzeit im Krankenhaus, vier davon auf der Intensivstation, zwei müssen beatmet werden.

(red)