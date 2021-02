Coronavirus in Remscheid : Inzidenz-Wert sinkt auf 49,4

Insgesamt 3476 Remscheider haben sich bislang mit dem Coronavirus angesteckt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid In Remscheid sind derzeit 83 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne, meldet das städtische Gesundheitsamt am Montag.

Zudem leben 377 Personen isoliert, die als Corona-Verdachtsfälle gelten. Insgesamt haben sich bislang 3476 Remscheider mit dem Coronavirus angesteckt. 3266 Bürger gelten mittlerweile wieder als genesen, 127 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Die Krankenhäuser berichten am Montag von 13 Covid-Patienten, die stationär behandelt werden müssen. Acht davon liegen auf der Intensivstation, sechs werden beatmet. Allerdings muss es sich bei den Krankenhaus-Patienten nicht unbedingt um Remscheider handeln.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner beschreibt, steht am Montag bei 49,4 (Vortag 54,8).

(red)