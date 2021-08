Zahlen zur Pandemie : Corona-Inzidenz steigt auf 32,3

Remscheid Auch in Remscheid steigen die Corona-Zahlen. Von Dienstag auf Mittwoch kletterten sie von 30,5 auf 32,3. Das teilte das städtische Gesundheitsamt mit. Der NRW-Schnitt liegt derweil bei 37,0. Er ist damit ebenfalls gestiegen.

Am Vortag hatte er noch bei 34,9 gelegen. Derzeit sind 53 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. Im Krankenhaus muss momentan niemand wegen einer Covid-19-Erkrankung behandelt werden. 529 Personen stehen als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne. Insgesamt haben sich in Remscheid bislang 6131 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 178 sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.