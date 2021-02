Coronavirus in Remscheid : Inzidenz sinkt, weitere Soldaten im Einsatz

Insgesamt haben sich bislang 3495 Remscheider mit dem Coronavirus angesteckt. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Remscheid Der Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche beschreibt, geht in Remscheid immer weiter runter – nun ist er von 48,5 am Dienstag auf 44,9 am Mittwoch gesunken, berichtet das städtische Gesundheitsamt.

Aktuell sind 89 Bürger mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zusätzlich leben in der Seestadt auf dem Berge 394 Personen isoliert, die als Corona-Verdachtsfälle gelten.

Insgesamt haben sich in Remscheid bislang 3495 Menschen mit dem Virus angesteckt. 3279 Bürger sind mittlerweile wieder genesen, 127 sind im Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19 gestorben.

Die Krankenhäuser melden am Mittwoch 14 Covid-Patienten in stationärer Behandlung. Fünf davon liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden. Bei den Patienten im Krankenhaus muss es sich allerdings nicht unbedingt um Remscheider Bürger handeln.

Durch die steigende Anzahl an Testungen in den Pflegeeinrichtungen und den Einrichtungen der Eingliederungshilfe wächst die Belastung des Pflegepersonals, das testet, erklärt das Gesundheitsamt weiter. Gleichzeitig fehle dieses Personal in der Pflege. Um hier Entlastung zu schaffen, können die Einrichtungen zusätzliche Kräfte über die Bundesanstalt für Arbeit, die Arge oder das Jobcenter anfordern.

Bis diese Kräfte zur Verfügung stehen, entsendet die Bundeswehr Soldaten als schnelle Überbrückungshilfe. Seit Mittwoch unterstützen vier Soldatinnen und Soldaten aus Augustdorf zwei Einrichtungen bei der Testung. Zwei weitere sind als Personalreserve vorgeplant. Der Einsatz ist auf maximal drei Wochen begrenzt.

Zusammen mit den Soldaten, die in der Kontaktpersonen-Nachverfolgung tätig sind, sind mit dieser Maßnahme insgesamt elf Soldatinnen und Soldaten in Remscheid im Einsatz.

(red)