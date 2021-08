Zahlen zur Pandemie : Corona-Inzidenz liegt bei 19,8

Ein Abstrichröhrchen im Labor. Foto: dpa/Boris Roessler

Remscheid Die Corona-Inzidenz hat sich wieder ein wenig eingependelt und liegt in Remscheid am Freitag bei 19,8. Der NRW-Schnitt steht höher – und zwar bei 30,2. Es gilt weiterhin Inzidenzstufe 1 in der Seestadt auf dem Berge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die seit Montag, 26. Juli, NRW-weit geltende Inzidenzstufe 1 hat auch Remscheid eine erneute Verschärfung der Coronaschutzregeln gebracht. Bedeutet unter anderem: generelle Maskenpflicht in Innenräumen, Kundenbegrenzung im Einzelhandel oder Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer von Veranstaltungen. Schützen- und Volksfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und der Betrieb von Diskotheken und Clubs ist bis zum 27. August untersagt.

36 Bürger, die positiv auf das Coronavirus getestet worden sind, befinden sich momentan ebenso in angeordneter häuslicher Quarantäne wie 799 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.