Corona-Pandemie in Remscheid : Inzidenz bei 212,9 – Test-Angebot erweitert

Remscheid Die schlechte Nachricht: Auch am Donnerstag bleibt der 7-Tage-Inzidenz-Wert in Remscheid über der 200er-Marke – und zwar bei 212,9. Die gute Nachricht: Das Angebot für kostenlose Schnelltests wird erweitert.

Derzeit haben sich in der Seestadt auf dem Berge 451 Bürger mit dem Coronavirus angesteckt und leben in angeordneter häuslicher Quarantäne. Es gibt 391 bestätigte Fälle mit der britischen Virus-Mutation und einen mit der südafrikanischen Variante. Außerdem befinden sich 1201 Personen in Quarantäne, die als Verdachtsfälle gelten.

Die Krankenhäuser melden am Donnerstag 14 Covid-Patienten in stationärer Behandlung – davon sechs auf der Intensivstation, die beatmet werden müssen.

Das Testzentrum von Masod Kamaly in der Hochstraße 9-13 beginnt an Karfreitag mit der kostenfreien Bürgertestung. Es hat wie folgt geöffnet: montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr, sonntags geschlossen. Das gilt auch für die anstehenden Feiertage. Terminbuchungen sind zeitnah unter https://www.covid-testzentrum.de/remscheid online buchbar.

Das Testzentrum Remscheid-Lüttringhausen der Ansari & Gier Medien GbR in der Richard-Koenigs-Straße1 ist ab Samstag, 3. April, 10 Uhr, geöffnet. Die regulären Öffnungszeiten lauten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr, Samstag von 10 bis 16 Uhr, Sonntag und Feiertage von 11 bis 16 Uhr. Ein Besuch ist auch ohne Termin möglich, es wird aber gerade zum Anfang ein Termin empfohlen, um Wartezeiten zu verhindern. Die Terminvergabe ist ab dem 1. April, 16 Uhr, unter https://remscheid-testzentrum.de möglich. Kontakt für Rückfragen unter der Rufnummer 690 6099 oder per E-Mail unter tests@ansari-gier.de!

Ab Dienstag, 6. April, betreibt das DRK Remscheid ein Corona-Schnelltestzentrum in Lennep in der Alten Wache der Freiwilligen Feuerwehr am Jahnplatz, Mühlenstraße 23. Termine können vorerst nur unter https://www.etermin.net/Pflegeleicht gebucht werden. Das DRK arbeitet mit Hochdruck an der telefonischen Terminvergabe. Anfragen bezüglich des Testzentrums sind per E-Mail an testzentrum-lennep@drk-remscheid.de möglich. Die Adresse kann nicht zur Terminvereinbarung genutzt werden.