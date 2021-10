Coronavirus in Remscheid : Impfzentrum übergibt an die Arztpraxen

Feuerwehr-Chef Guido Eul-Jordan (r.) zog in der Halle West eine Bilanz des Impfzentrums. OB Burkhard Mast-Weisz hörte interessiert zu. Foto: Henning Röser

Reinshagen Rund 95.000 Erst- und Zweitimpfungen gegen das Coronavirus fanden in einem Dreivierteljahr in der Halle West und bei mobilen Aktionen statt. Die Stadtspitze zog am Freitag eine positive Bilanz dieses Kraftaktes.