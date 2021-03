Coronavirus in Remscheid : Impftermine für bestimmte Berufsgruppen

Remscheid Ab sofort können sich nun auch Beschäftigte in Kindertagesstätten, heilpädagogischen Kindertagesstätten und Tagespflegen unter remscheid.impf-termin.de ihre Impftermine für die Corona-Schutzimpfung mit dem Wirkstoff AstraZeneca sichern, meldet die Stadt am Donnerstag.

Gleiches gilt für Personen, die in Grundschulen, Förderschulen und in Einrichtungen der Jugendhilfe beschäftigt sind. Hierbei gilt: Der erste Termin wird online gebucht, der für den vollen Impfschutz unverzichtbare zweite Impftermin wird automatisch vom Impfportal für zwölf Wochen später angeboten und gebucht.

In ihrem aktuellen Anschreiben an die Einrichtungen der neuen Impfberechtigten werben Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Corona-Krisenstabsleiter Thomas Neuhaus dafür, dass möglichst alle Berechtigten vom Corona-Impfangebot Gebrauch machen. Die Höherstufung in der Impfpriorität in der derzeit noch von Impfstoffmangel geprägten Zeit sei als besondere Privilegierung zu verstehen.