Coronavirus in Remscheid​: Impfstellen-Start verzögert sich​

Coronavirus in Remscheid

Remscheid Der für den 1. Juli angekündigte Start der städtischen Impfstelle in der Berghauser Straße 63 verschiebt sich aus organisatorischen Gründen auf Montag, 11. Juli.

Das meldet die Stadt am Freitag. Bis einschließlich Donnerstag, 7. Juli, wird weiterhin im Gesundheitshaus an der Hastener Straße 15 gegen Corona geimpft. Am Freitag, 8. Juli, ist die Impfstelle für den Umzug geschlossen.