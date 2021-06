Coronavirus in Remscheid : Corona-Inzidenz ist einstellig

Die Außengastronomie darf wieder öffnen, die Maskenpflicht auf der Alleestraße entfällt. Foto: dpa/Matthias Bein

Remscheid Die Corona-Inzidenz ist in Remscheid am Wochenende auf einen einstelligen Wert gesunken – am Sonntag lag sie bei 7,2 und damit unter dem NRW-Schnitt von 9,6.