Coronavirus in Remscheid : Bereit für 10.000 Impfungen im Monat

Reinshagen Mit knapp drei Wochen Vorlauf hat die Stadt Remscheid ein Impfzentrum in Reinshagen an den Start gebracht. Jetzt fehlt nur noch der Impfstoff.

Draußen wurden noch Zäune aufgestellt, drinnen machten Messebauer am Montagmorgen letzte Arbeiten an den mit Wänden voneinander abgegrenzten Impfstraßen. Am Dienstag, 15. Dezember, ist das Remscheider Impfzentrum in der Sporthalle West nach knapp drei Wochen Vorbereitungszeit einsatzbereit.

Wann geht’s mit dem Impfen los? Wenn der Impfstoff ankommt. Wann genau das sein wird und wie viele Impfdosen wann geliefert werden, wusste Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan, der die Arbeitsgruppe Impfzentrum leitet, am Montag noch nicht.

Info Auftrag vom Land kam am 25. November Startschuss Am 25. November bekam die Stadt den Auftrag vom Land, ein Impfzentrum einzurichten. Zahlreiche Immobilien (darunter auch das SinnLeffers-Gebäude auf der Allee) wurden auf ihre Eignung hin überprüft. Am Ende fiel die Wahl auf die Halle West.

Was passiert als nächstes? Stadt und Kassenärztliche Vereinigung (KV) als Partner im Betrieb des Impfzentrums ermitteln aktuell die genauen Zahlen in jenen Personengruppen, die nach Vorgabe der Ständigen Impfkommission des Robert Koch-Instituts als erstes geimpft werden sollen. Das sind neben älteren Menschen ( 80 Jahre und älter) mit Gesundheitsrisiken auch Ärzte und Pfleger. Die erhobenen Zahlen werden an das Land übermittelt.

Die ersten Impfungen werden nicht im Zentrum selbst, sondern aufsuchend von mobilen Teams vorgenommen, die in die Pflegeheime zu den Menschen fahren, die nicht ins Zentrum kommen können. Das Zentrum ist aber Ausgangspunkt und Basis dieser Teams. Der Impfstoff der Firma Biontech wird hier angeliefert und aufbereitet.

Terminvergabe und Informationsfluss Das Land bereitet eine Kampagne unter dem Motto „Ärmel hoch“ vor, in der die Abfolge der Gruppe erklärt wird. Sobald der Impfstoff verfügbar ist, wird eine Rufnummer der KV (116117) freigeschaltet, unter der die Bürger einen Termin vereinbaren können. Im Anschluss erhalten die Anrufer Unterlagen mit der Post. Diese nehmen sie zusammen mit ihrem Ausweis am Tag der Impfung mit zum Impfzentrum. Der Krisenstab bittet darum, erst kurz vor dem Termin in Reinshagen zu erscheinen. In den Unterlagen steht auch bereits der Termin für die zweite Impfung, die im Abstand von 21 Tagen erfolgen muss.

Wie lange dauert das Impfen? Zwischen 45 Minuten bis eine Stunde dauert der Aufenthalt im Impfzentrum. Darin enthalten sind 30 Minuten Aufenthalt nach der Impfung in einer Warte- und Beobachtungszone, in der auch Sanitäter anwesend sind, falls jemand die Impfung nicht vertragen sollte. Bildschirme zeigen hier Videos zum Zeitvertreib. Vor der Impfung gibt es ein Vorgespräch mit einem Arzt. Ein Ampelsystem zeigt an, wann der Impfling eintreten kann.

Impfquote 10.000 Impfungen im Monat sind das Ziel. Das würde im Schnitt 333 Impfungen am Tag bedeuten. Das Impfzentrum ist an sieben Tagen in der Woche von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Aktuell sind drei Impfstraßen eingerichtet. Die Halle hätte noch Platz für drei weitere.

Anreise ist mit dem Pkw oder mit dem Bus möglich. Ordnungsamt und Polizei haben ein Parkkonzept erarbeitet, das aber erst voll aktiviert wird, wenn das Zentrum stärker ausgelastet ist. Ob eine Buslinie der Stadtwerke bis an Halle geführt wird, ist noch nicht sicher. Für den Gelenkbus, der aktuell nach Reinshagen fährt, ist die Wegeführung zu eng. Sollte keine Lösung gefunden werden, könnte ein Shuttle-Service die Impflinge von der Haltestelle zur Halle West bringen, sagte Eul-Jordan.