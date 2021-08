Zahlen zur Pandemie : Acht neue Corona-Fälle in Remscheid

Acht neue Corona-Fälle in Remscheid

Remscheid 33 Remscheider sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert – das sind acht mehr als am Vortag, meldet das städtische Gesundheitsamt. 30 Mal ist mittlerweile die Delta-Variante aufgetaucht.

Die seit Montag, 26. Juli, NRW-weit geltende Inzidenzstufe 1 hat auch Remscheid eine erneute Verschärfung der Coronaschutzregeln gebracht. Bedeutet unter anderem: generelle Maskenpflicht in Innenräumen, Kundenbegrenzung im Einzelhandel oder Rückverfolgbarkeit der Teilnehmer von Veranstaltungen. Schützen- und Volksfeste, Tagungen mit mehr als 1000 Teilnehmern und der Betrieb von Diskotheken und Clubs ist bis zum 27. August untersagt.

Die Corona-Inzidenz liegt in Remscheid derzeit bei 18,9 und ist damit leicht gesunken (Vortag 20,7). Der NRW-Schnitt am Mittwoch: 27,3. Es gilt weiterhin Inzidenzstufe 1 in der Seestadt auf dem Berge.