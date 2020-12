41. Todesfall in Remscheid : 85-Jährige stirbt an Covid-19

Diese Mikroskopaufnahme zeigt das Coronavirus. Foto: dpa/Niaid-Rml

Eine 85-jährige Remscheiderin ist an Covid-19 gestorben, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch. Sie soll nicht vorerkrankt gewesen sein. Damit steigt die Zahl der Corona-Toten in der Stadt auf 41.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen innerhalb einer Woche beschreibt, liegt in Remscheid derweil bei 137,4.

196 Bürger sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich ebenso in Quarantäne wie 884 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.

Die Krankenhäuser melden 24 Patienten in stationärer Behandlung, vier Menschen liegen auf der Intensivstation und müssen beatmet werden.