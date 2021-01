Coronavirus in Remscheid : Weiterer Todesfall: 67-jähriger Mann mit Covid-19 stirbt

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert liegt am Sonntag bei 81,7. Foto: dpa/Sven Hoppe

Remscheid Im Zusammenhang mit Covid-19 hat das städtische Gesundheitsamt am Sonntag einen weiteren Todesfall in Remscheid vermeldet: Ein 67-jähriger Mann, der unter anderem an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19 litt, ist gestorben.

Einer Mitteilung der Stadtverwaltung zufolge gibt es aktuell 128 Remscheider, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben und darum in angeordneter häuslicher Quarantäne leben (am Samstag waren es noch 149, am Freitag 185). Ebenso isoliert sind 350 Menschen, die in der Seestadt auf dem Berge als Corona-Verdachtsfälle gelten.

Insgesamt wurden bislang 2908 Remscheider positiv auf das Coronavirus getestet, 2686 Bürger gelten mittlerweile als genesen, 93 sind im Zusammenhang mit der Infektion gestorben.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen bezogen auf 100.000 Einwohner einer Region beschreibt, liegt am Sonntag bei 81,7 (Vortag 80,8).

(red)