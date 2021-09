Coronavirus in Remscheid : Coronavirus in Remscheid: 136 Minderjährige derzeit positiv getestet

Coronavirus in Remscheid: 136 Minderjährige derzeit positiv getestet

Remscheid In Remscheid liegt die Corona-Inzidenz bei 169,5. Insgesamt 321 Personen sind mit dem Virus infiziert. Hilfe von der Bundeswehr wird es erst einmal nicht geben.

Wie bereits berichtet, wird es in den kommenden Wochen Impfaktionen vor Remscheider Moscheen geben. Gestartet wird am Freitag, 10. September, 14 bis 15.30 Uhr, bei der Atib, Industriestraße 12. Am Samstag steht das mobile Impfteam außerdem auf dem Gelände des Supermarktes Erciyes, Alexanderstraße 43-45.