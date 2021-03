Corona-Situation in Remscheid : 1000 Impfungen mit AstraZeneca abgesagt

Remscheid Durch die Aussetzung des Impfstoffes AstraZeneca sind in Remscheid 1000 Termine abgesagt worden. Darunter auch die für Dienstag geplante mobile Verimpfung in Einrichtungen der Eingliederungshilfe, heißt es von der Stadt.

Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz ist fassungslos über diese neue Wendung in der Pandemie-Bekämpfung: „Dieses Chaos ist völlig unverständlich. Bis gestern war alles okay; heute wird zurückgerufen. Wie sollen die Menschen da noch Vertrauen in die Entscheidungen des Bundes haben? Das ist Wasser auf die Mühlen all derer, die alles daran setzen, um die Impfstrategie des Bundes und der Länder in Frage zu stellen und die damit den Impffortschritt enorm gefährden.“