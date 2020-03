Coronavirus im Bergischen : Covid-19 – 83-jähriger Remscheider gestorben

Remscheid In Remscheid ist erstmals ein Mensch gestorben, der an einer Covid-19-Erkrankung litt. Das berichtet die Stadt am Samstag.

Am Freitag sei ein 83-Jähriger mit multiplen Grunderkrankungen, der sich auch mit dem Coronavirus infiziert hatte, gestorben, heißt es in der Mitteilung.

Mittlerweile wurden 54 Remscheider positiv auf das Virus getestet, sechs Personen befinden sich zur stationären Behandlung im Krankenhaus. Zusätzlich gibt es zwei intensivpflichtige Verdachtsfälle.

Weiterhin erklärt die Stadt: „Mit Fortschreiten des Infektionsgeschehens gibt es immer mehr Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind und unerkannt bleiben. Es ist davon auszugehen, dass sich deutlich mehr Remscheider als die offiziell bestätigten Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben.“

