Coronavirus in Remscheid : 74 Remscheider infiziert, Inzidenz klettert auf 55,7

Coronavirus in Remscheid

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert, der die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus bezogen auf 100.000 Einwohner beschreibt, klettert in Remscheid wieder ein wenig, nachdem er am vergangenen Wochenende unter die 50er-Marke gefallen war.

Am Montag stand er bei 53,0, am Dienstag ging er hoch auf 55,7, meldet das Gesundheitsamt.

74 Bürger der Seestadt auf dem Berge sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne. 355 weitere Personen müssen isoliert bleiben, weil sie momentan als Verdachtsfälle gelten.

Zudem berichtet das Gesundheitsamt, dass elf Kinder der Bienengruppe der Evangelischen Kita Steinackerstraße wegen eines Coronafalls in Quarantäne müssen.

Zum Start des Impfzentrums in Reinshagen am Montag sind 126 Dosen des Impfstoffs von Biontech / Pfitzer verimpft worden, berichtet die Stadt. Trotz des widrigen Winterwetters sind alle Senioren zu ihrem Termin gekommen. Darum konnte das Impfzentrum am Dienstag geschlossen bleiben.