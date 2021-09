Pandemie in Remscheid : 171 Remscheider an Covid-19 erkrankt

Remscheid Genau wie am Vortag liegt die Corona-Inzidenz in Remscheid am Freitag bei 58,3 – das meldet das städtische Gesundheitsamt. Der NRW-Schnitt liegt bei 81,8.

Aktuell sind 171 Remscheider an Covid-19 erkrankt und in angeordneter Quarantäne – genauso wie 737 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Nach wie vor werden zwei Erkrankte stationär behandelt, einer davon intensivmedizinisch.

Die Stadt Remscheid weist noch einmal auf zwei mobile Impfaktionen (ab zwölf Jahre) am heutigen Samstag hin. Zwischen 10 und 16 Uhr wird am Brunnen vor dem Allee-Center und auf dem Parkplatz vor dem Rewe-Markt an der Wupperstraße in Lennep ohne Terminvergabe geimpft.

(red)