Zahlen zum Coronavirus : 113 Remscheider positiv getestet

Foto: dpa/Arne Dedert Infos Symptome und Test - so erkennt man das Coronavirus.

Remscheid Aktuell steht die Zahl der positiven Corona-Tests in Remscheid bei 113, das sind fünf Infektionen mehr als am Dienstag. Mittlerweile gibt es 663 Verdachtsfälle, die in häuslicher Quarantäne sind.

Wie das Remscheider Gesundheitsamt am Mittwoch weiter mitteilt, gelten 56 aller positiv getesteten Remscheider als genesen, gestorben sind zwei Personen. Die Krankenhäuser melden 14 positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Fünf befinden sich auf der Intensivstation. Die Zahl der aktuellen stationären Verdachtsfälle folgt am Donnerstag.

Das im Gesundheitshaus installierte Bürgertelefon mit der Rufnummer 02191/16-3555 beantwortet medizinische Fragen ab Dienstag, 14. April, auch mehrsprachig. An Karfreitag und Ostermontag steht von 10 bis 11 Uhr eine türkische Übersetzerin bereit. Anschließend steht jeweils von 13 bis 15 Uhr montags und mittwochs ein türkischer Übersetzer zur Verfügung, dienstags wird italienisch, donnerstags arabisch und freitags Farsi/Darsi angeboten.

(red)