Sparkasse mit neuem Vorstand. : Coronakrise beschleunigt Digitalisierung

Remscheid Mit Peter Hardebeck ist der Vorstand der Sparkasse wieder vollzählig. Das Arbeiten im Homeoffice habe sich als ein Modell für die Zukunft bewährt. Immer mehr Kunden zahlen auch kleine Beträge mit der Scheckkkarte.

Werdegang Auf den Vorstandsposten der Sparkasse Remscheid hat sich Peter Hardebeck von sich aus beworben. Unter etwa 30 Mitbewerbern bekam er den Zuschlag. Nach Abitur und Wehrdienst schloss Hardebeck seine Ausbildung als Sparkassenkaufmann 1994 in Meppen ab. Nach mehreren Ausbildungsjahren in der Sparkassenorganisation wechselte er 2009 nach Remscheid, wo er bereits ein Praktikum absolvierte. Er übernahm zunächst den Bereich Interne Revision und 2011 das Kreditmanagement. Er ist Vater einer neunjährigen Tochter und lebt in Wermelskirchen.

Die Digitalisierung dürfe aber nicht die persönliche Beratung und der Nähe zum Kunden im Wege stehen. Das Angebot, Gespräche unter vier Augen zu führen, sei durch die Möglichkeit zu einen Video-Chat ergänzt worden. Denn der Beratungsbedarf in finanziell unsicheren Zeiten sei zurzeit sehr intensiv. Vorstandsmitglied Norbert Thelen berichtet von aus seiner Sicht unkomplizierten Angeboten der Bank, Menschen bei der Tilgung der Kredite entgegen zu kommen, wenn sie in Schwierigkeiten sind. Bis zu neun Monaten können die Tilgungsraten ausgesetzt werden. „Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den Kunden durch die schwierige Zeit zu kommen“, sagt Thelen. Das gelte ebenfalls für Gewerbetreibende und den Mittelstand. Der Informationsbedarf sei groß. Es gelte abzuwägen, welches Instrument am besten geeignet sei, den jeweiligen Betrieb durch die Absatzflaute und die Zeit ohne Einkünfte zu führen. Dabei werden Fragen geklärt, ob ein Kredit in Frage komme, oder welche steuerlichen Möglichkeiten sich ergeben. „Wir müssen da sehr genau hinschauen“, sagt Thelen. Die Sparkasse verstehe sich in der Krise auch als Sparringspartner, mit dem die Geschäftsmodelle unter die Lupe genommen werden, sagt Wellershaus.