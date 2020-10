Pandemie in Remscheid : Corona-Virus: Inzidenz-Wert steigt weiter – Demo am Rathaus

Dem Gesundheitsamt zufolge gibt es aktuell 129 Remscheider, die an Covid-19 leiden. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Remscheid Der 7-Tage-Inzidenz-Wert für Neuinfektionen steigt in Remscheid weiter. Nachdem er am Sonntag bei 58,6 gelegen hatte, ging er am Montag hoch auf 61,3.

Der Wert soll das Infektionsgeschehen in Deutschland regional vergleichbar machen. So bleibt die Seestadt auf dem Berge ein Risikogebiet nach den Kriterien des Robert Koch-Instituts.

Dem Gesundheitsamt zufolge gibt es aktuell 129 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich darum in häuslicher Quarantäne befinden. Außerdem leben 871 Personen in angeordneter Quarantäne, weil sie als Verdachtsfälle gelten – darunter zwei Reiserückkehrer. Sechs Covid-19-Fälle werden im Krankenhaus behandelt, keiner davon auf der Intensivstation.

Derweil regt sich auch in Remscheid Widerstand gegen die Corona-Verordnungen. Am Montagabend findet vor dem Rathaus eine von der Polizei genehmigte Veranstaltung zum Thema „Gesundheit und Zukunft“ statt.

(red)