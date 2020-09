Wieder ein Fall an der Albert-Einstein-Schule : Corona-Zahlen in Remscheid steigen weiter an

Die Krankenhäuser melden sechs Covid-19-Kranke, die sich in stationärer Behandlung befinden. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Unverändert hoch liegt der Wert der 7-Tage-Inzidenz in Remscheid. Das Robert Koch-Institut gibt ihn mit 72,1 an. 116 Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden, meldet das Gesundheitsamt am Montag.

Damit gibt es mittlerweile insgesamt 508 positiv getestete Remscheider. 373 Infizierte gelten als genesen, 19 Menschen sind gestorben.

Außerdem gibt es mit den Fällen am Montag 554 Personen, die als Verdachtsfälle unter häuslicher Quarantäne stehen. Drei Personen werden als Reiserückkehrende eingestuft. Die Krankenhäuser melden aktuell sechs positive Fälle in stationärer Behandlung. Auf die Intensivstation wurde bisher keiner verlegt, teilt die Stadt mit.