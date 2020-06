Corona-Zahlen in Remscheid : Eine Infektion mehr als gestern

Corona-Zahlen in Remscheid

Remscheid Von Dienstag auf Mittwoch ist dem Remscheider Gesundheitsamt eine weitere Infektion mit dem Corona-Virus gemeldet worden. Somit befinden sich aktuell sieben Remscheider in häuslicher Quarantäne.

Bis heute gibt es in der Corona-Pandemie insgesamt 241 positiv getestete Remscheider. 234 Personen sind nicht mehr in Quarantäne. Davon gelten 217 Remscheider als genesen, 17 sind an den Folgen der Infektion gestorben.