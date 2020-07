Corona-Pandemie in Remscheid : Zwölf Remscheider leiden an Covid-19

Insgesamt 268 Remscheider wurden bislang positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Remscheid Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag zwölf Bürger, die an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 leiden und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden. Bislang gibt es insgesamt 268 positiv auf das Corona-Virus getestete Remscheider.

Von ihnen sind 256 aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden. 238 Menschen gelten als genesen, 18 sind gestorben.

Darüber hinaus vermelden die Krankenhäuser, dass sich nach wie vor eine erkrankte Person in stationärer Behandlung befindet. Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Bürger aus Remscheid.

(red)