Corona-Fälle in Remscheid : Zahl gesunken – fünf Remscheider leiden an Covid-19

Im Labor werden Abstriche von Corona-Tests bearbeitet. Foto: dpa/Oliver Berg

Remscheid Aktuell gibt es dem Remscheider Gesundheitsamt zufolge noch fünf Bürger in der Stadt, die an Covid-19 erkrankt sind und damit in angeordneter häuslicher Quarantäne leben.

Bis heute wurden insgesamt 241 Remscheider und Remscheiderinnen positiv auf das neuartige Corona-Virus getestet. Von ihnen sind aber 236 Personen mittlerweile aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden. 219 Erkrankte gelten als genesen, 17 sind gestorben.

Darüber hinaus vermelden die Krankenhäuser aktuell zwei positiv getestete Person, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden.

(red)