Pandemie in Remscheid : Zahl der Corona-Fälle steigt auf 33

267 Remscheider gelten mittlerweile als genesen. Foto: dpa/Kirsty Wigglesworth

Remscheid Die Zahl der Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind, ist innerhalb eines Tages von 29 auf 33 gestiegen. Das berichtet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag. Die Erkrankten befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne.

Ebenso wie 133 Personen, die aktuell im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. Dazu zählen 13 Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Risikogebieten.

Insgesamt wurden in Remscheid mittlerweile 318 Bürger positiv auf das Corona-Virus getestet. 267 Menschen gelten als genesen, 18 sind gestorben. Momentan muss kein Erkrankter stationär behandelt werden.

In den vergangenen sieben Tagen gab es dem Gesundheitsamt zufolge 13 Neuinfektionen, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 11,47.

(red)