Pandemie in Remscheid : Zahl der Corona-Fälle sinkt auf 32

385 Remscheider wurden bislang positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Remscheid 32 Remscheider, die an der Lungenkrankheit Covid-19 leiden, befinden sich derzeit in angeordneter häuslicher Quarantäne. Am Dienstag waren es noch 37 Bürger gewesen. Außerdem wird ein Patient auf der Intensivstation behandelt, meldet das städtische Gesundheitsamt.

Dazu leben 92 Menschen in Quarantäne, weil sie im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. Darunter zehn Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Risikogebieten.

Die Tests der 43 betroffenen Schüler und vier Lehrer des Leibniz-Gymnasiums in Lüttringhausen sind übrigens mittlerweile abgeschlossen – alle Ergebnisse waren negativ, berichtet das Gesundheitsamt am Mittwoch.

Insgesamt wurden bislang 385 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet. 326 Personen sind aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden, 308 Bürger gelten als genesen, 18 sind gestorben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen in einer bestimmten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner dieser Region. Sie wird berechnet, indem man die Neuinfektionen der letzten sieben Tage durch die Bewohnerzahl Remscheids (aktueller Basiswert ist 113.350) teilt und mit dem Faktor 100.000 multipliziert.

Das Remscheider Gesundheitsamt zählte in den vergangenen sieben Tagen 14 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit aktuell bei 12,35.

Hinweis Bei den Angaben aus dem Krankenhausbereich handelt es sich nicht zwangsläufig um Remscheider Bürger.

