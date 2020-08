Corona-Virus in Remscheid : Stadt empfiehlt Maske in der Klasse

Remscheid Schüler und Lehrer sollen in der Schule weiterhin Alltagsmasken zum Schutz gegen das Corona-Virus tragen. Diese Empfehlung zu einer „freiwilligen Selbstverpflichtung“ gab am Montag der Krisenstab der Stadt heraus.

Er reagiert damit auf die ab Dienstag aufgehobene Maskenpflicht in den Klassen durch die Landesregierung in NRW. Der Krisenstab „sieht im Tragen von Masken auch im Unterricht weiterhin einen bedeutenden und wirksamen Schutz der Schüler, Lehrer und ihrer Familien, um die Verbreitung des Virus in den Schulen zu vermindern“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Alltagsmasken böten zwar keinen umfassenden Schutz vor Infektionen. Sie würden aber das hochkonzentrierte und unkontrollierte Austreten von feinen Tröpfchen (Aerosolen) in der Atemluft verhindern. Gemeinsam mit regelmäßigem Lüften seien die Masken „ein wirksamer Faktor des Infektionsschutzes“.