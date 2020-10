Corona-Krise in Remscheid : Mehr Patienten im Krankenhaus

Corona-Krise in Remscheid

Die Zahl der Corona-Infizierten in Remscheid steigt. Foto: dpa

Remscheid Die Zahl der Patienten, die im Remscheider Sana-Klinikum aufgrund von Covid-19 behandelt werden müssen, steigt. Das städtische Gesundheitsamt meldet am Montag 21 Personen auf Station.

Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert in Remscheid ist am Montag wieder auf über 70 gestiegen – und zwar auf 73,6. Die Stadt bleibt damit weiter Risikogebiet.

In Remscheid sind dem Gesundheitsamt zufolge am Montag 123 Bürger mit dem Corona-Virus infiziert. 395 Personen leben in häuslicher Quarantäne, weil sie sich mit dem Corona-Virus angesteckt haben könnten. Insgesamt sind bislang 706 Remscheider positiv auf Corona getestet worden. 563 gelten als genesen.