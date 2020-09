Ansichtssache in Remscheid : Leben im Risikogebiet

Ansichtssache in Remscheid

Meinung Remscheid Offensichtlich haben viele die Infektionsgefahr unterschätzt, die durch die Reiserückkehrer aus dem Balkan und der Türkei entsteht.

Auf das Lebensgefühl, Bewohner eines Risikogebietes zu sein, lässt sich gut verzichten. Remscheid hat es voll erwischt. Ist das Zufall? Ist das Pech? Die Fragen lassen sich nicht leicht beantworten. In jedem Fall ist es sehr ärgerlich.

Auch für diejenigen, die in den nächsten Tagen und Wochen einen Hotelbesuch geplant haben. Mit einem 7-Tage-Inzidenz-Wert von über 50 in ihrer Stadt können die Remscheider die Koffer gleich wieder auspacken. Kein Hotel darf sie aufnehmen. Manche Bundesländern erlauben eine Übernachtung, wenn ein Corona-Test vorliegt, der 48 Stunden vor der Anreise stattfand. Die Hausärzte können aber nicht zusichern, dass die Ergebnisse nach zwei Tagen vorliegen. Also Pech gehabt?