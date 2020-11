Corona-Virus in Remscheid : Inzidenz-Wert sinkt auf 213,8

Die Remscheider Krankenhäuser melden aktuell 26 Menschen in stationärer Behandlung, die an Covid-19 erkrankt sind. Foto: dpa/Marijan Murat

Remscheid Das städtische Gesundheitsamt meldet am Freitag, dass der 7-Tage-Inzidenz-Wert in Remscheid von 232,6 auf 213,8 gesunken ist. Aktuell sind 416 Remscheider mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne – ebenso wie 1055 Personen, die als Verdachtsfälle gelten.

Die Krankenhäuser melden derweil 26 Menschen in stationärer Behandlung, neun davon auf der Intensivstation. Dabei muss es sich allerdings nicht unbedingt um Remscheider handeln.

Insgesamt sind in der Seestadt auf dem Berge mittlerweile 1317 Bürger positiv auf das Coronavirus getestet worden. 879 Remscheider gelten als genesen. 22 Menschen, die unter anderem an der Lungenerkrankung Covid-19 litten, sind gestorben.

(red)