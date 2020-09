Lage in Remscheid : Corona-Pandemie – 7-Tage-Wert sinkt auf 57,7

Renscheid Die Zahl der Corona-Infektionen steigt nur leicht. Das lässt den 7-Tage-Inzidenz-Wert auf 57,7 sinken. Die Zahl der Personen, die als Verdachtsfälle in Quarantäne müssen, steigt aber deutlich.

Die Zahl der Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden, ist von 114 auf 118 leicht angestiegen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Der wichtige 7-Tage-Inzidenz-Wert sank zum zweiten Mal in Folge auf nun 57,7 – und liegt damit weiter über dem kritischen Grenzwert von 50. Insgesamt gibt es 517 positiv auf das Corona-Virus getestete Remscheider, davon gelten 380 als genesen, 19 Menschen sind gestorben.