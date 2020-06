Corona-Virus in Remscheid : 18. Todesfall durch Covid-19

Drei Remscheider sind aktuell an Covid-19 erkrankt. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Remscheid Dem Gesundheitsamt zufolge gibt es eine weitere Person, die in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben ist. Insgesamt sind es in Remscheid bisher 18 Todesopfer. Aktuell gibt es noch drei Bürger, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden.

Damit ist die Zahl der Erkrankten um zwei Personen gesunken. Das Krankenhaus meldet eine stationäre Behandlung. Bis heute gibt es insgesamt 241 positiv getestete Bürger.

Von ihnen sind 238 Personen aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden. 220 Bürger gelten als genesen.

(cip)