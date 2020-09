Pandemie in Remscheid : Corona-Zahlen legen deutlich zu

Remscheid Die Zahl der Corona-Infizierten in Quarantäne ist von Dienstag auf Mittwoch von 32 auf 41 gestiegen, meldet das städtische Gesundheitsamt. Drei Menschen mit einer Covid-19-Erkrankung müssen außerdem stationär behandelt werden, einer davon auf der Intensivstation.

In den vergangenen sieben Tagen gab es 33 Neuinfektionen in Remscheid, die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 29,11. Die Sieben-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen in einer bestimmten Region in sieben Tagen neu erkrankt sind, und zwar bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner dieser Region.