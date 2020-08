Corona-Pandemie : 29 Remscheider leiden an Covid-19

In Remscheid wurden bislang 313 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Foto: imago images/photothek/Thomas Trutschel/photothek.de via www.imago-images.de

Remscheid In Remscheid leiden derzeit 29 Bürger an einer Covid-19-Erkrankung, berichtet das städtische Gesundheitsamt in einer Mitteilung am Montag. Die betroffenen Personen befinden sich in angeordneter häuslicher Quarantäne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ebenso wie 135 Menschen, die im Verdacht stehen, sich mit dem Corona-Virus angesteckt zu haben. 26 davon sind Reiserückkehrer aus unterschiedlichen Risikogebieten.

Insgesamt wurden in der Seestadt auf dem Berge bislang 313 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet: 266 Remscheider gelten als genesen, 18 sind gestorben. Momentan muss sich kein Covid-19-Patient stationär behandeln lassen.

In den vergangenen sieben Tagen zählte das Remscheider Gesundheitsamt 14 Neuinfektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 12,35.

(red)