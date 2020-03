Videobotschaft der Stadt Remscheid zur Corona-Krise : OB appelliert an die Vernunft

Remscheid Nach einer Sitzung des Krisenstabes der Stadt Remscheid informieren Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz und Dr. Frank Neveling, Leiter des Gesundheitsamtes, über die aktuelle Lage und appellieren erneut an die Menschen, die bisherigen Einschränkungen strikt einzuhalten.

Nur so könnten alle dazu beitragen, das eigene Leben und das der anderen zu schützen. „Die Allermeisten“, so der OB, hielten sich an die jüngsten Vorgaben der Stadt. Klar müsse sein, dass Verstöße dagegen keineswegs nur Ordnungswidrigkeiten seien, sondern Straftaten, die auch so behandelt werden würden. Infektionsketten zu unterbrechen sei zwingend erforderlich, um eine möglichst flächendeckende medizinische Versorgung aufrecht erhalten zu können.