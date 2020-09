Corona-Statistik in Remscheid : 32 Infizierte, 230 Verdachtsfälle

Remscheid In die neueste Corona-Statistik des Gesundheitsamtes ist nun ein Großteil der Schüler und Sportler eingegangen, die sich nach den in häuslicher Quarantäne befinden.

Am Lungenvirus erkrankt und in angeordneter Quarantäne sind laut der am Dienstag veröffentlichten Zahlen 32 Remscheider, zwei mehr als tags zuvor. Sechs Reiserückkehrer aus Risikogebieten müssen sich an die gesetzliche Quarantäne halten. Von zuletzt zwei an Covid-19-Erkrankten konnte einer das Krankenhaus verlassen, weiterhin liegt eine Person auf der Intensivstation. Es wurden bislang 391 Remscheider positiv auf das Corona-Virus getestet.