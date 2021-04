Corona: Inzidenzwert auf 194,9 geklettert : Stadt Remscheid hält an der „Notbremse“ fest

Remscheid Angesichts einer weiterhin hohen Sieben-Tage-Inzidenz, die am Freitag bei 194,9 lag, und der angespannten klinischen Situation bei der Versorgung von Corona-Patienten hält die Stadt Remscheid die Corona-Notbremse als Restriktion aus der aktuellen Coronaschutzverordnung aufrecht.

Zu dieser gemeinsamen Entscheidung kam am Freitag eine Expertenrunde, die bereits am 30. März mögliche Lockerungen im Stadtgebiet aus Sorge um die Gesundheitslage und die lokale klinische Versorgung abgelehnt hat. In den vergangenen Tagen sei es nicht gelungen, die Infektionszahlen und damit die Inzidenz auf ein akzeptables Maß zu senken. Und auch die Situation der klinischen Versorgung von Covid 19-Infizierten lasse keine Entwarnung zu. So begründen Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, Rechts- und Ordnungsdezernentin Barbara Reul-Nocke, der Technische Beigeordneten Peter Heinze, Ordnungsamtsleiter Jürgen Beckmann, Klaus Kreutzer (Einzelhandesverband), Nelson Vlijt (Allee-Center Remscheid), Maren Lynen (Apotheke im Allee-Center Remscheid) und Gesundheitsamtsleiter Dr. Frank Neveling ihren gemeinsamen Beschluss.

AHA-Formel Generell heißt es mindestens anderthalb Meter Abstand zu anderen Menschen halten, Hygiene beachten, im Alltag Maske tragen. Faustregel: Medizinische Masken müssen überall dort getragen werden, wo man zwangsläufig eng mit anderen zusammenkommt: in Arztpraxen, in Bus und Bahn, in Taxen, im Umfeld von Geschäften und innendrin, am Arbeitsplatz, in öffentlichen Gebäuden und so weiter. Bis 18. April gilt in Remscheid übrigens eine Maskenpflicht in festgelegten Innenstadtbereichen.