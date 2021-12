Corona: Remscheid eröffnet zwei neue Impfstellen : Stadt beginnt Booster-Initiative

Jens Pfitzner (Leiter Gesundheitsamt), Thomas Neuhaus (Leiter Krisenstab), OB Burkhard Mast-Weisz sowie Guido Eul-Jordan (Feuerwehr-Chef) und Sascha Ploch (Fachdienst Feuerschutz und Rettungsdienst) beim Pressegspräch. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Remscheid Ab heute und noch bis zum 31. Dezember gibt es in Lennep und Lüttringhausen zwei weitere Impfstellen. Pro Tag sollen jeweils 500 Menschen geschützt werden. Geimpft wird mit dem Moderna-Vakzin.

Die Stadt will der Omikron-Variante mit einer Booster-Initiative die Stirn bieten. „Wir haben uns am Montag im Krisenstab mit einem Papier des Expertenrats der Bundesregierung beschäftigt. Es gibt deutliche Hinweise, dass die Omikron-Variante für hohe Inzidenzen sorgen wird. Unsere Aufgabe ist es, die Menschen in der Stadt zu erreichen und ihnen Sicherheit zu geben“, sagt Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz am Dienstag im Rathaus.

In einem gemeinsamen Kraftakt hätten Feuerwehr und Gesundheitsamt nun auf die Schnelle zwei weitere temporäre Impfstellen eingerichtet, die ab Mittwoch, 22. Dezember, ohne Pause bis einschließlich Freitag, 31. Dezember, in Betrieb sein werden. „Das Ziel ist, bis Jahresende 10.000 Impfdosen in die Arme zu bekommen“, sagt Mast-Weisz. Und ergänzt: „Wir wollen diejenigen bestärken, die sich impfen und boostern lassen wollen – und nicht über die lamentieren, die den Schuss immer noch nicht gehört haben.“

Info Öffnungszeiten der neuen Impfstellen Zeiten Die beiden neuen Impfstelle an der Rosenhügeler Straße und Am Stadion sind bis Jahresende an den Wochentagen von 9 bis 19 Uhr, am 24. und 31. Dezember von 8 bis 14 Uhr und am 25. und 26. Dezember von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Impfstelle im Südbezirk hat täglich von 10 bis 18 Uhr, an den Feiertagen 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Die Gefahr sei real, dass es ein unkontrollierbares Infektionsgeschehen gebe, sagt Krisenstabsleiter Thomas Neuhaus. „Unsere Reaktion darauf ist keine Panikmache, sondern die bestmögliche Vorbereitung auf eine neue Situation“, ergänzt er. Neben der „freiwilligen und intensiven Kontaktbeschränkung“ müsse man die Erst-, Zweit- und Drittimpfungen vorantreiben. „Die bisherigen Erkenntnisse über Omikron zeigen, dass geboosterte Menschen mit einem milden Verlauf rechnen können, wohingegen ungeimpfte oder nicht vollständig geimpfte Menschen mit einem teilweise ungleich härteren Verlauf rechnen müssen“, sagt Neuhaus.

Die Arbeit in der regulären Impfstelle an der Rosenhügeler Straße gehe ungeachtet der beiden neuen Impfstellen weiter. „Die neuen Impfstandorte sind in Lennep und Lüttringhausen in den Sporthallen an der Klausener Straße und Am Stadion untergebracht. Sie wurden bereits am Montag für den Schul- und Vereinssport gesperrt. Das ist nicht schön, aber die Gesundheit geht vor“, sagt Mast-Weisz.

Angesichts der zu erwartenden Omikronwelle hat die Stadt zudem die Sporthalle Neuenkamp vorsorglich bis auf weiteres für den Schul- und Vereinssport gesperrt. Hierdurch macht sie im Bedarfsfall den kurzfristigen Wiederaufbau des Notkrankenhauses möglich. Das Notkrankenhaus wurde erst im Juni abgebaut, sein Inventar wurde für einen möglichen schnellen Wiederaufbau eingelagert. Es bietet Platz für bis zu 100 Patienten.

Am Dienstagnachmittag werde die Feuerwehr mit dem Aufbau der Impfstellen beginnen, sagt Sascha Ploch aus dem Fachdienst Feuerschutz und Rettungsdienst. „Es ist nicht ganz so aufwändig wie bei der Impfstelle im Südbezirk – da es schnell gehen muss“, sagt er. Pro Schicht würden ein Arzt und sieben Mitarbeiter der Feuerwehr und der Stadtverwaltung die Impfungen vornehmen. „Am besten bringt man die ausgefüllten Impfunterlagen schon mit, um den Ablauf noch mehr zu beschleunigen“, sagt Ploch. Neuhaus ergänzt: „Wir bekommen auch Unterstützung der Bundeswehr. Vom 27. bis 31. Dezember werden für beide Impfstellen jeweils vier Soldaten abgestellt“, sagt er. Sein großer Appell gehe dabei an die Bürgerinnen und Bürger: „Sie müssen mitmachen, dann funktioniert das auch.“