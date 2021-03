Corona-Pandemie in Remscheid : Astrazeneca-Impfstraßen werden verdoppelt

In mindestens zwei der drei Impfstraßen wurde in der Sporthalle West bislang Biontech/Pfizer gespritzt. Um den ausgefallenen Freitag zu kompensieren, wird nun am Samstag und Sonntag in zwei Bereichen Astrazeneca verimpft. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Unmittelbar nach Freigabe des Astrazeneca-Impfstoffs wurden wieder rege Termine im Remscheider Impfzentrum gebucht. Die am Montag erfolgten Stornierungen werden in großen Teilen schon am Wochenende aufgefangen.

Rund 1000 Impfungen hatte die Stadt Remscheid kurzfristig absagen müssen, als am Montag dieser Woche der bundesweite Stopp der Impfungen mit Astrazeneca angeordnet worden war. Am Donnerstag folgte bekanntlich die Rolle rückwärts, als die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) öffentliche ihre Empfehlung aussprach, dass der Corona-Wirkstoff von Astrazeneca wirksam und sicher sei.

„Ich begrüße die Freigabe durch die EMA ausdrücklich“; sagte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz. Dies garantiert uns ein zügiges Vorankommen bei der Frage der Impfungen und den damit einhergehenden Lockerungsmöglichkeiten.“ Leider habe die vorübergehende Aussetzung viel Vertrauen gekostet. Das Team im Impfzentrum habe seit Donnerstag mit hohem Engagement alles daran gesetzt, die Auswirkungen des verursachten Chaos so gering wie möglich zu halten. „Das war Wahnsinn, was in dieser kurzen Zeit geleistet worden ist.“

Info Weitere Quarantänen in Schulen und Kitas Die Zahl der Kinder und Jugendlichen aus Schulen und Kitas, die von Quarantänen betroffen sind, wird immer größer. Gemeldet sind Maßnahmen an der Walther-Hartmann-Grundschule (26 Schüler), Grundschulen Steinberg (13), Menninghausen (20) und Reinshagen (11), Alexander-von-Humboldt-Realschule (12) sowie an den Kitas Waldkrönchen (Gruppe rot), Tannenhof (Mäusegruppe) und Remscheider Straße (komplett). Aktuell meldet das Gesundheitsamt 268 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind oder sich in Quarantäne befinden sowie eine 7-Tages-Inzidenz von 122,2. Zudem ist ein weiterer Todesfall zu beklagen. Ein 95-jähriger Remscheider ist mit der Infektion gestorben.

In dem ohnehin komplexen Organisationssystem rund um die Corona-Schutzimpfungen bedeutete das Hin und Her in dieser Woche für die Verantwortlichen einige Überstunden, auch wenn die Stornierungen der von Freitag bis Sonntag geplanten Termine im Impfzentrum über das Buchungssystem automatisiert versendet wurden. Neben dem Impfzentrum waren aber die Einrichtungen der Eingliederungshilfe betroffen, Mitarbeiter am Dienstag und Freitag von mobilen Teams mit Astrazeneca geimpft werden sollten. Außerdem war das städtische Buchungssystem für Impftermine mit Astrazeneca vorerst geschlossen worden.

Es wäre einfach gewesen, wenn nach der kurzfristigen Wieder-Freigabe von Astrazeneca durch Bund und Länder, alle für das Wochenende gebuchten Termine wieder hätten reaktiviert werden können. „Das ist leider aus technischen Gründen nicht möglich“, erklärt eine Stadtsprecherin. Darüber habe das Remscheider Impfzentrum bereits alle Personen per E-Mail informiert, die von einer der kurzfristigen Stornierungen betroffen waren. Gleichzeitig wurde über eine neue Terminvergabe für das jetzige Wochenende (20./21. März) sowie für Freitag, 26. März, bis Sonntag, 28. März, hingewiesen. Betroffene, die die automatisierte Nachricht nicht erhalten haben, können sich im Internet über remscheid.impf-termin.de einen neuen Termin sichern.

In der Regel werden in der Sporthalle West in mindestens zwei der drei Impfstraßen Biontech/Pfizer gespritzt. Um die stornierten Impfungen von Freitag zu kompensieren, haben sich die Verantwortlichen nun entschlossen, die Astrazeneca-Impfstraßen für Samstag und Sonntag zu verdoppeln. Dabei erweist es sich als großer Vorteil, dass der britisch-schwedisch Impfstoff im Gegensatz zu dem von Biontech/Pfizer problemlos mehrere Wochen gelagert werden kann. Von den 100 Injektionsfläschen musste trotz der Impfpause keines entsorgt werden.

Astrazeneca wird in Remscheid bislang nur an Personen unter 65 Jahre verimpft, die bestimmten Berufsgruppen angehören – dazu zählt unter anderem das Personal aus Kindertagesstätten, Grund- oder Förderschulen. Nach der erneuten Freigabe des Impfstoffs können Personen aus dem berechtigten Personenkreis online buchen. Über 70-Jährige werden informiert, wenn für diese Altersgruppe eine Terminvergabe möglich ist. Diese Buchung erfolgt dann über die Kassenärztliche Vereinigung.