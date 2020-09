Corona-Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz in Remscheid steigt auf 71,2

Die Corona-Fallzahlen steigen in Remscheid erheblich an. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Remscheid In Remscheid ist der Inzidenz-Wert am Freitag auf 71,2 gestiegen. Vor allem Schulen und Kindertagesstätten sind von den Quarantäne-Maßnahmen in der Stadt betroffen.

Die Corona-Fallzahlen steigen in Remscheid weiter stark an. Der sogenannte Wocheninzidenz-Wert kletterte am Freitag auf 71,2, wie das Robert Koch-Institut (RKI) auf seiner Homepage anzeigte. Am Mittwoch hatte er erstmals über der kritischen Grenze von 51,4 gelegen.

Nach einem Übertragungsfehler konnte das RKI am Donnerstag keine korrekten Zahlen liefern. Die Stadt meldete einen Inzidenz-Wert von über 55. Nach Angaben des Landeszentrums Gesundheit sind allein am Donnerstag 20 neue Fälle hinzugekommen. Die Stadt hatte im Tagesverlauf von allein acht Neuinfektionen an Schulen und einer Kita gesprochen.

Interaktive Karte: Bestätigte Infektionen, Todesfälle und Genesungen in NRW Adresse konnte nicht gefunden werden. Neue Fälle 🛈 Die Zahl der neu erfassten Meldungen über Covid-19-Infizierungen in den vergangenen sieben Tagen. Ab einem Wert von 50 Neuinfektionen/100.000 Einwohner muss der Kreis/die Stadt neue Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen. Aktive Fälle 🛈 Die Zahl aller Infektionen ohne bereits als genesen oder verstorben gezählte Infizierte. Die Zahl ist als Näherungswert ist verstehen. Fälle 🛈 Die Zahl aller positiven Tests seit Ausbruch der Pandemie im Kreis/in der Stadt. Experten erwarten eine hohe Dunkelziffer, da die Infektion in vielen Fällen ohne größere Sympothome verläuft und die Zahl der bislang Getesteten begrenzt ist. Todesfälle 🛈 Die Zahl der Verstorbenen im Zusammenhang mit Covid-19. Der Verstorbene muss nicht unmittelbar an der Virus-Infektion gestorben sein, alle infizierten Toten werden als Corona-Tote gezählt. Umgekehrt werden andere Todesfälle nicht auf mögliche Covid-Infizierungen untersucht. Genesungen 🛈 Die Zahl der Infizierten, die nach Schätzungen des RKI wieder gesundet sind. Der Wert basiert auf der vergangenen Zeit seit der gemeldeten Infektion. Wer dem RKI nach maximal 28 Tagen nicht als verstorben gemeldet wird, gilt als genesen. ☓ ☓

















☓ ☰ Bestätigte Infizierungen

An zehn Schulen und zwei Kindertagesstätten gibt es seit Ende der Schulferien Corona-Fälle. Der Inzidenz-Wert gibt an, wie viele Neuinfektionen in einer Region in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner registriert wurden.

In Remscheid gelten nach früheren Angaben vor allem „reiserückkehrende Familienverbünde“ als Verursacher des Corona-Ausbruchs. Den Bürgern wird geraten, in der Öffentlichkeit im gesamten Stadtgebiet Alltagsmasken zu tragen. Eine mehrsprachige Aufklärungskampagne und eine Plakataktion starteten.