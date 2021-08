Infektionsfall in der Albert-Einstein-Gesamtschule : Remscheid mit einem dreistelligen Inzidenzwert

Remscheid Die Zahl der mit Corona Infizierten in Remscheid steigt rapide. Am Freitag übermittelte das Robert-Koch-Institut für die Stadt einen Inzidenzwert von 112,3.

(red) Laut dem städtischen Gesundheitsamt gibt es aktuell 175 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Darunter befindet sich auch ein Infektionsfall in der Albert-Einstein-Gesamtschule, der zu einzelnen Quarantänen in der Klasse 7c geführt hat. Nach Angaben der Stadt gibt es insgesamt 1717 PCR-bestätigte infizierte Remscheider Personen mit der Virusvariante Alpha und vier bestätigte Fälle der Virusvariante Beta. Die Virusvariante Gamma wurde einmal in Remscheid nachgewiesen. Die Delta-Variante ist bislang 85-mal aufgetreten.