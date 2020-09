Kostenpflichtiger Inhalt: Pandemie in Remscheid : Corona-Fall in Familie trifft 200 Personen

Am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium müssen 141 Personen in Quarantäne. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Nachdem vier Kinder mit dem Corona-Virus infiziert sind, müssen insgesamt vier Klassen an zwei Schulen in Remscheid in Quarantäne. Erstmals ist auch ein örtlicher Sportverein in der Corona-Pandemie betroffen.