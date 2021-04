Corona-Schutzmaßnahmen : In Remscheid gilt ab Dienstag eine Ausgangssperre

In Remscheid gilt ab Dienstag eine Ausgangssperre

Zwischen 21 und 5 Uhr darf in Remscheid die eigene Wohnung oder das eigene Grundstück nicht mehr verlassen werden. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Ab 13. April treten in Remscheid zahlreiche verschärfte Kontaktbeschränkungen in Kraft. Dazu gehören eine nächtliche Ausgangssperre von 21 Uhr bis 5 Uhr und eine erweiterte Maskenpflicht im Auto.

Seit zwei Wochen gehört Remscheid zu den Städten und Kreisen in Nordrhein-Westfalen mit der höchsten 7-Tage-Inzidenz. Seit vergangenem Monat liegt der Wert über 100, am 26. März war er erstmals in diesem Jahr auf über 200 gestiegen.