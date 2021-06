Corona-Regeln in Remscheid : Inzidenz sinkt weiter, Lockerungen ab Mittwoch

Auch das ist erst einmal Geschichte: Die Maskenpflicht auf der Alleestraße entfällt. Foto: Röser, Henning

Remscheid Remscheid hat den sechsten Werktag in Folge die Inzidenz von 100 unterschritten. Am Montag lag der Wert bei 60,2 - am Dienstag sogar bei 55,7. Bis ab Mittwoch die Beschränkungen der Bundesnotbremse aufgehoben werden, gelten noch die bisherigen Regeln.